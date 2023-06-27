Глава ВАДА высказался о деле Камилы Валиевой

«У нас назначена дата, и мы ждём слушания. Вы очень хорошо знаете нашу позицию в отношении этой ситуации и то, как WADA отреагировало на это дело, но теперь, по крайней мере, у нас есть слушание, поэтому мы ждём», — приводит слова Баньки Inside the Games.