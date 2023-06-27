Источник рассказал, что Костомаров занимается на протезах не более часа в день

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник.

"Роман по-прежнему в реанимации. Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним, - сказал собеседник агентства. - Но не более часа в день - это достаточно больно, для привыкания нужно время. К протезированию рук пока еще не приступали".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке.

Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.