Навка оценила фигуристку Щербакову

«Вполне возможно, что она может снова стать лучшей, она молодая, талантливая олимпийская чемпионка.



Я не сомневаюсь в ней, если у нее есть желание, это прекрасно», – сказала олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Навка.