Психолог оценила ментальное состояние Костомарова

«Очевидно, что Роман еще не готов к выписке именно по ментальному состоянию, он только начинает свое ментальное восстановление. Костомаров в самом начале пути. Видно, что с ним работают, и Роман движется в верном направлении. Но, конечно, сейчас важно даже не его физическое состояние, а моральное», — заявила Маремпольская.