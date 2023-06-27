Чемпионка России Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы

Чемпионка России 2023 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Софья Акатьева получила стрессовый перелом стопы, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Спортсменка проходит восстановление от травмы, которую получила не так давно.

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В сезоне-2022/2023 15-летняя Акатьева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, дебютировала на взрослых соревнованиях, одержав победу на чемпионате России. Софья владеет элементами ультра-си: тройным акселем и четверным тулупом.