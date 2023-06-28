Фигуристки Валиева и Щербакова примут участие в мастер-классах на Дне московского спорта
Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Камила Валиева и Анна Щербакова станут специальными гостями площадок, посвященных другим видам спорта, на праздновании 100-летия московского спорта в "Лужниках". Об этом в среду сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.
Валиева посетит зону брейк-данса, Щербакова примет участие в открытом занятии по настольному теннису, обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Пекине фигуристка Александра Трусова сыграет в петанк на площадке, посвященной этому виду спорта.
День московского спорта пройдет в "Лужниках" 1 июля, начало запланировано на 12:00 мск. Территория комплекса будет поделена на тематические зоны, посвященные разным видам спорта. Организаторами предусмотрены различные спортивные мероприятия для посетителей. Среди них турниры по шахматам, мини-футболу, стритболу, фехтованию, а также мастер-классы по гимнастике.