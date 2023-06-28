Татьяне Тарасовой в седьмой раз за месяц стало плохо

По информации от mash, у неё резко повысилось давление.

Ранее у легендарного тренера олимпийцев были аналогичные жалобы. Также у Татьяны Анатольевны хронические болезни сердца — артериальная гипертензия и мерцательная аритмия. Последние недели Татьяна Анатольевна чувствует себя неважно. Почти каждый день она вызывает медиков на дом, но от госпитализации категорически отказывается.