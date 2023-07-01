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Тарасова не знает, сможет ли возвращение Щербаковой замотивировать Трусову

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не уверена, что Александра Трусова может вернуться на лед вслед за Анной Щербаковой. Ее слова передает РИА Новости.

Тарасова не знает, сможет ли возвращение Щербаковой замотивировать Трусову
© РИА Новости

"Ане я желаю счастливого пути. Я не знаю, сможет ли это мотивировать Трусову вернуться к соревнованиям, каждый решает сам", - сказала Тарасова.

На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото. Стоит отметить, что Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и участии в ледовых шоу.

27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой. Трусова в сезоне 2022/23 выступала на внутренних соревнованиях. Она стала второй на этапе в Самаре и третьей на этапе в Сочи. С весны 2022 года российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

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