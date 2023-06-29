Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях новое видео. Фигурист показал, как проходит реабилитацию после ампутации конечностей.

На видео Костомаров активно поддерживает физическую форму и проводит тренировки в протезах.

О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Ранее отмечалось, что он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У фигуриста пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей, поскольку он был подключён к ЭКМО. По этой причине Костомарову ампутировали стопы и кисть левой руки.