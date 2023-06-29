Щербакова назвала одну из любимых сторон фигурного катания

«Мне кажется, что красота фигурного катания и специфика — в том, что ты можешь себя пробовать абсолютно разным. То, что больше всего мне нравится, — это перевоплощаться, пробовать что-то разное. Возможно, зрителю может понравиться какой-то образ больше и показаться, что я лучше его отыгрываю, но для меня как раз это одна из любимых сторон фигурного катания, что можно быть разной. Сложно ли вживаться в образ? Нет, я всегда это очень люблю, бывают, наверное, образы, которые чуть тяжелее даются, но для меня это, скорее, любимая сторона, так что мне это нравится», – приводит слова Щербаковой Sport24.