Акатьева — о своих мечтах: хочу сделать что‑то первой в истории

«Мечтаю добиваться хороших успехов в фигурном катании. Мои мечты сейчас связаны с ним. Хочу тренироваться и выступать на высоком уровне. Добиваться всевозможных высот. Выступать на крупных соревнованиях, в том числе на международной арене. Хочу оставить свой след в фигурном катании, сделать что то первой в истории, поставить рекорд», — приводит слова Акатьевой «Матч ТВ».