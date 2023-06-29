В МОК прокомментировали недопуск российских фигуристов до Гран-при

Позиция Международного олимпийского комитета в сфере допуска россиян и белорусов к международным турнирам остается неизменной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МОК.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список участников этапов Гран-при сезона-2022/23, российские и белорусские фигуристы в нем отсутствуют. Журналисты попросили представителей МОК прокомментировать это решение.

В комитете пояснили, что позиция организации остается неизменной, ее неоднократно озвучивал президент МОК Томас Бах.

В частности, уточнили в комитете, на 140-й сессии МОК 22 июня 2023 года глава организации поблагодарил те международные федерации, которые последовали рекомендациям МОК о допуске российских и белорусских атлетов к соревнованиям.