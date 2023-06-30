Врач оценил физическую форму Костомарова

Врач-остеопат Иван Борисенко оценил новое видео тренировки олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова с протезами. Об этом сообщает Пятый канал.

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Специалисту понравилась физическая форма фигуриста.

«Роман очень хорошо себя показывает. Он показывает настоящий чемпионский дух, свой спортивный характер. Это видно, он рвется в бой. Насколько я вижу со стороны состояние Романа, я думаю, здесь все достаточно хорошо», — заявил Борисенко.

29 июня Костомаров показал новое видео с тренировки в больнице. На кадрах фигурист выполняет махи ногами и отрабатывает подъем по лестнице. На ногах у него установлены протезы.

По информации Telegram-канала «112», фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные. Отмечается, что для консультации Костомарова по их использованию в московскую клинику приезжали специалисты из Германии.