Фигуристка Синицина опубликовала фото в ярком купальнике

Синицина опубликовала фотографии в ярком купальнике
Российская фигуристка Виктория Синицина поделилась фотографиями с отдыха на Чёрном море. На снимках Синицина предстала в жёлтом купальнике, продемонстрировав стройную фигуру.
«Работать рядом с тёплым морем — идеально. В планах накупаться так, чтобы прям вообще не тянуло. Хотя не знаю, возможно ли такое», — гласит сообщение Синициной.
В августе 2022 года появились сообщения, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру, однако позже эта информация была опровергнута.
Синицина и Кацалапов являются олимпийскими чемпионами Пекина-2022 в командном турнире, серебряные призёры ОИ-2022 в индивидуальном зачёте, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, двукратные победители первенства России.