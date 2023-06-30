Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своём состоянии здоровья. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Тарасовой, сейчас она чувствует себя нормально. В данный момент тренер находится дома.

«Я вроде ничего, сейчас дома нахожусь, со мной все в порядке», – рассказала она.

Ранее появилась информация, что Тарасовой стало плохо, и ей вызвали скорую. По информации Telegram-канала Mash, за этот месяц скорая помощь приезжала к Тарасовой уже семь раз.