Тарасова рассказала о шансах российских фигуристов на участие в Гран-при

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не верит в то, что российские фигуристы смогут принять участие в этапах Гран-при в сезоне-2023/24. Ее слова передает РИА Новости.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения. Там они смогли завоевать шесть наград. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).