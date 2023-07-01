Загитова победила олимпийскую чемпионку по фехтованию в шоу-бою на шпагах

Фигуристка Алина Загитова поучаствовала в шоу-поединке на шпагах и победила олимпийскую чемпионку по фехтованию Карину Азнавурян. Об этом сообщает РИА Новости.

Поединок состоялся в рамках праздника столетия московского спорта в «Лужниках». Загитова победила со счетом 15:14.

При счете 14:14 Алина дважды пропустила уколы, но Азнавурян попросила их не засчитывать.

«Фехтование намного сложнее в плане концентрации, каждая доля секунды может привести тебя как к победе, так и к поражению», - сказала Загитова со сцены после поединка.

Она припомнила, что в прошлом году провела в Лужниках боксерский поединок, но фехтование, по ее словам, требует гораздо большей сосредоточенности. Загитова призналась, что ей очень понравился поединок, к которому ее хорошо подготовил наставник.