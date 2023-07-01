Медведева: уже не доеду произвольную программу

Женя отказалась от профессионального спорта.

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что уже не способна исполнить произвольную программу. В субботу Медведева представила показательный номер на празднике в Лужниках.

«Будем честны, я уже не доеду произвольную программу, но я и не претендую на чемпионаты Европы и мира», — цитирует Медведеву «РИА Новости Спорт».

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхёнчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командных соревнованиях и в личном зачёте. В 2021 году она объявила, что фактически завершила карьеру.