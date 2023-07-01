Анна Щербакова рассказала, как проходит её обучение в университете

«Довольно сложно из-за совмещения графиков, но стараюсь, учителя идут навстречу, помогают, всё по плану.

Хотела ли бы попробовать себя в других видах спорта? Никаких идей нет, но я всегда за. Когда у меня отдых, я всегда с радостью пробую все виды спорта. Всё, что угодно!» — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.