Трусова поведала о записи дебютной песни

Трусова о песне «Два крыла»: «Мне предложили записать, это было удивлением. Очень не люблю свой голос, записывать и потом слушать песню было сложно»
Александра Трусова рассказала, как записывала песню «Два крыла» и снималась в клипе.
– Мне предложили записать, это для меня было удивлением. Я очень не люблю свой голос. Никогда не хотела, чтобы при мне слушали мои интервью.
Да и сама тоже слушала редко, только если надо было проверить. Поэтому записывать и потом слушать песню мне было сложно.
– У тебя классный низкий голос. Почему ты его не любишь?
– Не знаю почему. Наверное, у многих людей так. Мы занимались пять дней по два часа, и в итоге получилось записать трек. Сначала меня учили вокалу, а потом отрабатывали уже конкретно эту песню.
Потом, в перерыве между отпуском и сборами, я записала клип. Решение было принято очень быстро. Времени было мало. Я спрашивала: «Как мы все успеем?». Мне отвечали: «Успеем». В итоге записывали ночью – в тот день я спала всего один час.
– А как придумали танец?
– Мы специально придумали движения, которые может повторить любой. Поэтому я прошу всех учить, включать музыку, повторять и выкладывать видео в социальные сети.
– Есть ли в разработке новая песня?
– Пока – нет. Но мне очень понравилось. Если будут идея, возможность, время – конечно же, сделаем, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.
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Трусова о песне «Два крыла»: «Мне предложили записать, это было удивлением. Очень не люблю свой голос, записывать и потом слушать песню было сложно»