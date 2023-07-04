Дэвис и Смолкин получали деньги из бюджета России в сезоне-2022/23

Танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин получал деньги из федерального бюджета России в сезоне-2022/23.

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Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на заявление Министерства спорта РФ.

«Относительно танцевального дуэта Дэвис/Смолкин сообщаем, что указанные спортсмены в спортивном сезоне-2022/23 были включены в списки кандидатов в сборную команду по фигурному катанию на коньках и получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета», – сказано в документе Минспорта.

В начале июня стало известно, что Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии.

Ранее фигуристы представляли Россию и заняли 14-е место на Олимпиаде-2022 в Пекине. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин не выступили ни на одном старте.