Сменившие спортивное гражданство фигуристы получали деньги из бюджета России

Фигуристка Диана Дэвис, дочь тренера Этери Тутберидзе, а также ее напарник Глеб Смолкин получали денежные средства из федерального бюджета в сезоне-2022/23. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минспорта России.

Отмечается, что спортсмены на протяжении нескольких месяцев жили и тренировались в США. В соревнованиях в России не участвовали. В июне 2023 года сменили спортивное гражданство на грузинское.

В ведомстве пояснили, что фигуристы Дэвис и Смолкин в спортивном сезоне-2022/23 «были включены в списки кандидатов в сборную команду по фигурному катанию на коньках и получали финансовое обеспечение из средств федерального бюджета».

Вместе с тем, главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что танцевальный дуэт не выступал и не тренировался на российских площадках. Соответственно, добавила она, деньги на него не выделялись.

В декабре 2022 года заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала Дэвис и Смолкина за отказ выступить на чемпионате России.