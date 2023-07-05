Невролог рассказал, что может помешать Костомарову преодолеть травму

«К сожалению, разум не сможет преодолеть травму и сильную боль, если человек потерял веру и сильный темперамент. Здесь также важна слаженная работа с реабилитологом, психологом, неврологом и при необходимости с врачом психиатром. Первые месяцы адаптации самые важные. Мозг еще помнит феноменальные результаты в прошлом, а физически тело не готово», — сказал Рудяков.