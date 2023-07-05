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Невролог Рудяков о Костомарове: не сможет преодолеть травму, если потерял веру

Спортивный невролог Игорь Рудяков оценил перспективы возвращения на лед олимпийского чемпиона Романа Костомарова, перенесшего операции по ампутации конечностей. Его слова приводит «Чемпионат».

Невролог рассказал, что может помешать Костомарову преодолеть травму
©  РИА Новости

«К сожалению, разум не сможет преодолеть травму и сильную боль, если человек потерял веру и сильный темперамент. Здесь также важна слаженная работа с реабилитологом, психологом, неврологом и при необходимости с врачом психиатром. Первые месяцы адаптации самые важные. Мозг еще помнит феноменальные результаты в прошлом, а физически тело не готово», — сказал Рудяков.

С начала января Роман Костомаров продолжает находиться в больнице после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации.

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