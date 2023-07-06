Судья объяснил, почему фигуристов штрафуют за падение части костюма

«За падение части костюма или украшения штрафуют, потому что, прежде всего, это небезопасно и может привести к травме. Спортсмен должен следить за состоянием своего инвентаря, за исправностью своего костюма, поэтому, если что-то падает с костюма на лёд, он за это штрафуется. Здесь следует отметить, что штраф применяется единожды, независимо от того, один раз что-то упало с костюма или несколько раз за программу», — сказал Мирзоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.