Юрист рассказал, чем могут обернуться слова фигуристки Сотниковой о допинге

«Есть два сценария, по которому положительная допинг проба не считается нарушением антидопинговых правил. Первый — если у спортсмена есть разрешение на терапевтическое использование (ТИ).



Второй случай, со вскрытием пробы «Б», о котором говорила Сотникова. Это очень редкий случай, когда ее вскрывают и она не подтверждает пробу «А».



Наказания Сотниковой никакого быть не может, вернуться к этой теме сейчас никто не может. Дело абсолютно закрыто», — сказал юрист.