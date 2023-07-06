Юрист рассказал, чем могут обернуться слова фигуристки Сотниковой о допинге

Юрист заявил, что дело о допинге фигуристки Сотниковой не будет открыто после ее слов о положительной пробе
Юрист, специализирующийся в вопросах антидопинга, заверил, что дело о допинге российской фигуристки Аделины Сотниковой не может быть открыто. Его слова передает «Матч ТВ».
«Есть два сценария, по которому положительная допинг проба не считается нарушением антидопинговых правил. Первый — если у спортсмена есть разрешение на терапевтическое использование (ТИ).
Второй случай, со вскрытием пробы «Б», о котором говорила Сотникова. Это очень редкий случай, когда ее вскрывают и она не подтверждает пробу «А».
Наказания Сотниковой никакого быть не может, вернуться к этой теме сейчас никто не может. Дело абсолютно закрыто», — сказал юрист.
Аделина Сотникова в интервью на YouTube-канале «Татарка FM» рассказала, что сдала положительный допинг-тест в 2014-м году. По ее словам, ее должны были судить, однако затем проба «Б» дала отрицательный результат, и она была оправдана.
На Олимпийских играх в Сочи Сотникова стала обладателем золотой медали в одиночном катании. Также на ее счету два серебра чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.