Евгения Медведева: смотрю в зеркало и работаю против этого человека

«Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой». Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла своё тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека», — приводит слова Медведевой Первый канал.