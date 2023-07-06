Роднина предположила, чем Костомарову следует заняться в будущем

«Фигурное катание рано или поздно закончится. Это не может быть делом и профессией всей жизни. Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается. Костомаров — олимпийский чемпион, он известен в мире спорта», – приводит слова Родниной Sport24.