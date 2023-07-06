Роднина предположила, чем Костомарову следует заняться в будущем

Роднина предложила Костомарову возглавить ФФККР
Экс-фигуристка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала выписку олимпийского чемпиона Романа Костомарова из больницы.
«Фигурное катание рано или поздно закончится. Это не может быть делом и профессией всей жизни. Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается. Костомаров — олимпийский чемпион, он известен в мире спорта», – приводит слова Родниной Sport24.
В четверг, 6 июля, Костомарова выписали из больницы. Это случилось спустя 175 дней после того, как Роман попал в реанимацию. В больницу фигуриста доставили еще 10 января.
В апреле Костомарова отключили от аппаратов ИВЛ и ЭКМО, вывели из медикаментозной комы. Во время болезни у спортсмена случился инсульт, начал распространяться сепсис и некроз. В результате этого Роману ампутировали кисти руки и части ног ниже коленей.
В июне Костомаров начал активную реабилитацию. Фигуристу предстоят восстановление организма и протезирование кистей рук.