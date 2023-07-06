ОКР — о выписке Костомарова: не перестаем восхищаться силой духа Романа

«Почти полгода борьбы за жизнь позади! Желаем здоровья и не сомневаемся, что в его жизни начинается новая, светлая глава.



Не перестаем восхищаться силой духа самого Романа, и, конечно же, беспримерным мужеством и человеческим достоинством его супруги Оксаны, всех родных и близких, кто каждый день был рядом с ним. Низкий поклон врачам и медперсоналу, которые совершили настоящее чудо», — написано в телеграм-канале ОКР.