Роднина порассуждала о будущем Романа Костомарова

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, предположила в интервью порталу Sport24, что фигурист Роман Костомаров может возглавить одну из российских спортивных федераций.

Отмечается, что олимпийский чемпион Роман Костомаров был выписан из больницы 6 июля.

«Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России?», - задала риторический вопрос Роднина.

По ее мнению, он стоически переносил все операции и последующую реабилитацию, показал стране, что жизнь после тяжелых операций не заканчивается.

Роднина подчеркнула, что спортсмен является обладателем золотой медали Игр-2006 в Турине, известен в мире спорта.