Экс-фигуристка Радионова обратилась к Костомарову

"Рома — герой и боец. Не у каждого такая сила воли и духа. Рома невероятно сильный человек. Приятно видеть, что он улыбается! Я желаю ему найти свое дело, чем он будет дальше заниматься. Уверена, он его найдет! И конечно, его сила духа просто поражает", - сказала Радионова.

В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО, после чего он долгое время находился на ИВЛ. Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился стоп и нескольких пальцев на руках. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации. 26 июня Костомаров впервые опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами. Также он поделился кадрами своих тренировок 29 июня и 4 июля.