Разработчик бионических протезов рассказал, что может использовать Костомаров

Разработчик бионических протезов Максим Ляшко заявил, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров может использовать российские протезы, передает Sport24.

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«В этих протезах нет ничего необычного. Видно, что временные. Но Роману не обязательно заказывать протезы из других стран. В России делают протезы лучше», — сказал Ляшко.

В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами.