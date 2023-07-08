Туктамышева ответила на вопрос об окончании карьеры

Фигуристка Туктамышева призналась, что закончит карьеру, когда ей станет неинтересно
26-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что секрет ее спортивного долголетия заключается в любви к своему делу и доверии к тренеру, вместе с которым она работает. Слова спортсменки приводит издание "Спорт день за днем". Большую часть своей карьеры Туктамышева тренируется под руководством Алексея Мишина.
"Когда я пойму, что мне это больше неинтересно, и что я уже без такой страсти выхожу на лед. Если пойму, что я устала от этого всего. А так, я выхожу, и моя задача откатать хорошо и сделать свою работу качественно", - заявила фигуристка.
Туктамышева - чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка мирового первенства - 2021. В сезоне-2022/23 она выиграла два этапа Гран-при России, в финале турнира стала третьей. Также она завоевала бронзовую медаль чемпионата страны.
Фигуристка ни разу не смогла отобраться на Олимпийские игры. В сезоне-2021/22 на чемпионате России, который был отборочным турниром на Игры-2022, Туктамышева изначально стала седьмой, переместившись на шестую строчку, когда результат победительницы первенства Камилы Валиевой был аннулирован из-за положительной допинг-пробы.