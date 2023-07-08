Костомаров сможет вернуться в спорт

Разработчик бионических протезов Максим Ляшко высказался о скорой установке протезов для рук олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, отметив, что современные протезы позволяют вернуться в спорт, передает Sport24.

«Современные протезы позволяют вернуться в спорт тем, кто потерял части рук. Необходимо работать с реабилитологом, делать специальные упражнения для лучшего взаимодействия со своими протезам», — сказал Ляшко.

В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.

7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами.

6 июля Костомарова выписали из больницы.