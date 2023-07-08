Навка: многие считают, что я и олимпийской чемпионкой стала благодаря Пескову

«Я не удивлена этому вопросу. Многие считают, что я и олимпийской чемпионкой стала благодаря Дмитрию Сергеевичу (смеётся). Если серьёзно — никогда не обращаюсь к нему с такими вопросами. Я самодостаточный человек и сама реализую свои проекты», — приводит слова Навки Hello! Russia.