Медведева объяснила причину ухода от Тутберидзе

"Всем так было лучше, прежде всего мне. Находиться в той обстановке было очень трудно. Я постоянно слышала - "как жаль, как жаль, если бы было две золотые медали, мы бы их дали обеим". Мне говорят: "ты для нас олимпийская чемпионка" - а я стою и думаю, я не олимпийская чемпионка! Это обесценивание победы соперника и жалость ко мне", — сказала Медведева.

Медведева тренировалась под руководством Тутберидзе с 2007 по 2018 год. За это время она дважды выиграла чемпионат мира (2016 и 2017 год) и столько же раз чемпионат Европы (2016 и 2017 год). На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. В соревнованиях одиночниц победу одержала Алина Загитова, которая также тренировалась у Тутберидзе с 2015 года. Их разделило чуть больше балла.