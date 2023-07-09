Британское издание назвало Загитову самой сексуальной фигуристкой мира
Об Алине появилась целая статья.
Известное британское издание The Sun опубликовало статью, посвящённую олимпийской чемпионке, российской фигуристке Алине Загитовой. В материале авторы назвали её «самой сексуальной фигуристкой мира».
Издание рассказывает об истории успеха Загитовой, перечисляет её опыты в различных сферах, спортивные успехи, работу в шоу «Ледниковый период» и тому подобнее. Также авторы не забывают напомнить о недавней информации о состоянии спортсменки. Его оценили в $ 5 млн.
Напомним, что Загитова стала олимпийской чемпионкой на Играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Там она в одиночном катании опередила Евгению Медведеву. После этого обе фигуристки уже практически не выступали, начав уделять внимание сторонним проектам.