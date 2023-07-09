Британское издание назвало Загитову самой сексуальной фигуристкой мира

Издание рассказывает об истории успеха Загитовой, перечисляет её опыты в различных сферах, спортивные успехи, работу в шоу «Ледниковый период» и тому подобнее. Также авторы не забывают напомнить о недавней информации о состоянии спортсменки. Его оценили в $ 5 млн.