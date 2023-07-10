Мама фигуристки Медведевой рассказала о травмах спортсменки

Жанна Медведева, мама двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, рассказала, что у ее дочери была тяжелая травма бедра. Об этом она рассказала в документальном фильме «Медведева против Медведевой».

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«У Жени была тяжелейшая травма. Бедро не держало от боли. Чтобы было не больно, заматывали большими бинтами. Косточки рассыпались в муку, это было очень тяжело. Она все время плакала», — сказала Жанна Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

Фигуристка последние два сезона участвовала в проекте «Ледниковый период». Сначала ее партнером был блогер Даня Милохин, а затем Федор Федотов.