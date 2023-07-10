Фигуристка Щербакова рассказала, что сохранила мотивацию для профессионального спорта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова соскучилась по профессиональному спорту и сохранила мотивацию для тренировок. Об этом спортсменка рассказала в интервью YouTube-каналу двукратной чемпионки Европы по художественной гимнастике, телеведущей Ляйсан Утяшевой.
"Когда ты достигаешь самой большой цели в спорте, ты чуть не понимаешь - что дальше, что делать, - сказала Щербакова. - У меня не было неожиданного взлета, все шло своим чередом. Был год непонимания, мне сделали операцию по поводу давней травмы, и она мне чуть упростила задачу. Эта травма была связана с переломом, который был у меня в 13 лет. В этом году передо мной не стоял особый выбор, нужно было подлечиться".
"Я очень соскучилась [по профессиональному спорту], - продолжила спортсменка. - Сейчас прихожу на тренировки, и во мне явно живет тот спортсмен, есть мотивация и желание еще что-то делать на тренировках, есть во мне этот спортивный азарт. Восстановила все тройные прыжочки, каскады, прогресс есть. Пока я поставила троеточие, если выйду на соревнования - никто это не пропустит. Поживем - увидим".
В августе 2022 года Щербакова была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска и не выступала на турнирах серии Гран-при России и чемпионате страны. 18 марта фигуристка впервые приняла участие в соревнованиях после завоевания золотой медали на Олимпиаде в Пекине - на турнире шоу-программ "Русский вызов" в Москве. 16 июня Министерство спорта России включило Щербакову в резервный состав кандидатов в сборную России на следующий сезон.
Щербаковой 19 лет, в ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).