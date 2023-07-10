Фигуристка Щербакова рассказала, что сохранила мотивацию для профессионального спорта

"Когда ты достигаешь самой большой цели в спорте, ты чуть не понимаешь - что дальше, что делать, - сказала Щербакова. - У меня не было неожиданного взлета, все шло своим чередом. Был год непонимания, мне сделали операцию по поводу давней травмы, и она мне чуть упростила задачу. Эта травма была связана с переломом, который был у меня в 13 лет. В этом году передо мной не стоял особый выбор, нужно было подлечиться".