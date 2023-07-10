Серебряный призер Олимпийских игр фигурист Коляда приостановил карьеру

"В жизни человека наступают моменты, когда он останавливает бег к счастью и победам и думает. В таком положении сейчас находится и Миша коляда. Он думает. То, что он сделал за свою карьеру, незабываемо. Это яркая звезда на небосклоне мирового фигурного катания", - сказал Мишин.