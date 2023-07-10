Серебряный призер Олимпийских игр фигурист Коляда приостановил карьеру

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года фигурист Коляда приостановил карьеру
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру. Об этом ТАСС в понедельник сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.
"В жизни человека наступают моменты, когда он останавливает бег к счастью и победам и думает. В таком положении сейчас находится и Миша коляда. Он думает. То, что он сделал за свою карьеру, незабываемо. Это яркая звезда на небосклоне мирового фигурного катания", - сказал Мишин.
Коляде 28 лет, помимо серебряной медали Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, он выиграл бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы в одиночном катании.