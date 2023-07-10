28-летний Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру
Российский фигурист Михаил Коляда приостановил спортивную карьеру, рассказал глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Об этом пишет РИА «Новости».
«Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру», - заметил Коган.
В активе 28-летнего Коляды серебро Игр-2018, бронза Чемпионата мира 2018 года, бронзовые медали Чемпионата Европы в Остраве (2017) и Москве (2018).
Напомним, что спортсмен в 2018 и 2022 годах пропустил Чемпионат России из-за обострения хронического синусита. Также в 2022 году он не попал на Олимпийские игры из-за положительного теста на коронавирус.
По предварительным данным, после завершения спортивной карьеры Коляда продолжит выступать, но уже не как спортсмен, а как участник популярных ледовых шоу. Вместе с тем, официального подтверждения этой информации пока нет - спортсмен предпочитает молчать о дальнейших планах.