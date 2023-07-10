Тренер Мишин высказался о решении Коляды приостановить карьеру

— В моей тренерской карьере было много ярких спортсменов. Я хочу сказать, что наиболее яркое впечатление в моем сердце и душе тренера оставила работа с Мишей Колядой. Несмотря на то что мне повезло, и у меня были очень яркие и интересные спортсмены. Я не прощаюсь с Михаилом, я говорю: «До завтра, дорогой Миша», — заявил «Матч ТВ» Мишин.