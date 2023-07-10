Тренер Мишин высказался о решении Коляды приостановить карьеру

«Я не прощаюсь, я говорю: «До завтра, дорогой Миша» — Мишин о решении Коляды приостановить карьеру
Заслуженный тренер России Алексей Мишин в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что работа с фигуристом Михаилом Колядой оставила у него самые яркие впечатления.
— В моей тренерской карьере было много ярких спортсменов. Я хочу сказать, что наиболее яркое впечатление в моем сердце и душе тренера оставила работа с Мишей Колядой. Несмотря на то что мне повезло, и у меня были очень яркие и интересные спортсмены. Я не прощаюсь с Михаилом, я говорю: «До завтра, дорогой Миша», — заявил «Матч ТВ» Мишин.
Ранее Коляда в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» заявил о решении приостановить спортивную карьеру.
28 летний Коляда выиграл серебряную медаль Олимпиады 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях, также он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы в одиночном катании. В 2021 году он выиграл командный чемпионат мира, в 2017 м стал серебряным призером турнира. Также фигурист трижды выигрывал чемпионат России.