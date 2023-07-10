Фигурист Коляда объяснил приостановление карьеры

Фигурист Коляда признался, что из-за ментальных проблем решил приостановить карьеру
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года российский фигурист Михаил Коляда признался, что наличие ментальных проблем побудило его приостановить профессиональную карьеру. Его слова передает РИА Новости.
«Это очень сложно описать. Я не могу быть идеально готов физически из-за проблем со здоровьем, я не в порядке ментально. Мы говорили с Алексеем Николаевичем Мишиным, и он считает, что у меня внутри происходят какие-то перемены, которые я до конца не осознаю. В таких случаях, когда не знаешь, что делать, лучше остановиться», — сказал Коляда.
Коляда завоевал серебро Игр в Пхенчхане в командных соревнованиях. Также в его активе бронза чемпионата мира 2018 года в одиночном катании и два третьих места на чемпионатах Европы 2017 и 2018 года.
В минувшем сезоне он стал третьим на этапе Гран-при России в Москве.
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