Фигурист Коляда объяснил приостановление карьеры

«Это очень сложно описать. Я не могу быть идеально готов физически из-за проблем со здоровьем, я не в порядке ментально. Мы говорили с Алексеем Николаевичем Мишиным, и он считает, что у меня внутри происходят какие-то перемены, которые я до конца не осознаю. В таких случаях, когда не знаешь, что делать, лучше остановиться», — сказал Коляда.