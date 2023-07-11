Слуцкая назвала логичным переход дуэта Смолкин/Дэвис в сборную Грузии

— На сегодняшний день это не пара лидеров, но они достаточно неплохие спортсмены. У Дианы есть другое гражданство и родилась она не в нашей стране, поэтому здесь в какой то степени даже и логично, что она ушла. Но она уходит с партнером, по одному ведь сложно уходить. Здесь неправильно говорить слово «предатель». Сказать, что мы кого то потеряли, наверное, неправильно. Все наши лидеры — с нами, — сказала Слуцкая в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».