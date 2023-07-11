Корея попросит МОК проверить Сотникову на употребление допинга на Олимпиаде-2014

«Корейское антидопинговое агентство собирает соответствующие данные. После того, как мы соберём необходимую информацию, мы попросим МОК изучить дело Сотниковой. Она сама сказала, что у неё положительный результат в пробе А, но отрицательный результат в пробе Б. Это крайне редкий случай, требующий повторного расследования. Технология тестирования улучшилась за эти годы, мы думаем, что они смогут найти то, что они не могли найти в прошлом», – приводит слова представителя Олимпийского комитета Республики Корея Yonhap.