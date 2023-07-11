Корейские болельщики призывают отнять золото Олимпиады у Сотниковой

«Если она собиралась провернуть аферу, ей следовало держать рот на замке до конца. Во что она играет? Если это признание из чувства вины, то ей следовало сделать это ещё тогда, на Олимпийских играх. Это так трусливо со стороны олимпийца», — гневно написал ещё один болельщик.