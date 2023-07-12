Олимпийский чемпион Роман Костомаров завел Telegram-канал

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров объявил, что завел Telegram-канал.
«Всем привет, теперь я в Telegram. И это реальный я. И я реально с вами», — сказал Костомаров.
В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.
7 февраля ТАСС сообщил, что Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Также позже появилась информация об ампутации пальцев руки. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами. После этого он стал часто в своих соцсетях показывать процесс восстановления.