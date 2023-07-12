Олимпийский чемпион Роман Костомаров завел Telegram-канал

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2006 года Роман Костомаров объявил, что завел Telegram-канал.

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«Всем привет, теперь я в Telegram. И это реальный я. И я реально с вами», — сказал Костомаров.

В начале января Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО.