Жулин: Сотниковой не стоило ворошить улей словами о допинге
Советский и российский фигурист, выступавший в танцах на льду, Александр Жулин прокомментировал высказывания олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой о допинге.
«Сейчас трудно что-то предвидеть, особенно в такое сложное время для России. Тем более, у неё не было положительной пробы А, была поцарапана крышка. К тогда к этому прицепились, а проба В оказалась нормальной.
Не стоило ворошить улей. При такой ситуации в мире Россию можно закопать за любой повод», — цитирует Жулина «РИА Новости Спорт».
Ранее Сотникова рассказала о сдаче положительного допинг-теста в 2014 году. Фигуристка в короткой программе турнира фигуристок на Олимпиаде-2014 стала второй, пропустив вперёд южнокореянку Ким Ён А (отстав от неё 0,28 баллов). В произвольной программе россиянка стала первой и выиграла Олимпиаду. Общий балл Аделины по сумме короткой и произвольной программ составил 224,59. Отметим, что до неё за всю историю Олимпийских игр представительницы СССР или России ни разу не получали золото в женском одиночном катании.