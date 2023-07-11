Жулин: Сотниковой не стоило ворошить улей словами о допинге

«Сейчас трудно что-то предвидеть, особенно в такое сложное время для России. Тем более, у неё не было положительной пробы А, была поцарапана крышка. К тогда к этому прицепились, а проба В оказалась нормальной.



Не стоило ворошить улей. При такой ситуации в мире Россию можно закопать за любой повод», — цитирует Жулина «РИА Новости Спорт».