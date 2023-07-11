Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео своей тренировки после недавней выписки из больницы, где провёл 175 дней.

«Я как женщина после родов. Занимаюсь. Видишь какие мышцы у меня, приводящие. Непросто даётся», — сказал Костомаров на видео.

Напомним, фигурист был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии 10 января 2023 года. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице. В дальнейшем Роману предстоит протезирование рук.