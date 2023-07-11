Костомаров после выписки из больницы вернулся в спортзал
После выписки из больницы олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вернулся к тренировкам в тренажерном зале. Видео с тренировки появилось в его соцсетях.
«Давай, чемп, работаем», — сказал за кадром тренер Владимир Перепелкин.
Из больницы спортсмен выписался 6 июля. Костомаров опубликовал видео, на котором он прощается с врачами. В ролике видно, как он поблагодарил медиков, подчеркнув, что они «сделали невозможное».
«Много мыслей в голове. Лучше бы было по-другому»: Роман Костомаров признался, что не хочет жить инвалидом
Напомним, в Коммунарку Костомаров попал в январе. Фигурист был госпитализирован в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, затем его подключили к ЭКМО. Состояние спортсмена оценивалось как крайне тяжелое.
В феврале фигуристу ампутировали обе стопы, а также пальцы руки. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации.