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Костомаров после выписки из больницы вернулся в спортзал

После выписки из больницы олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вернулся к тренировкам в тренажерном зале. Видео с тренировки появилось в его соцсетях.

«Давай, чемп, работаем», — сказал за кадром тренер Владимир Перепелкин.

Из больницы спортсмен выписался 6 июля. Костомаров опубликовал видео, на котором он прощается с врачами. В ролике видно, как он поблагодарил медиков, подчеркнув, что они «сделали невозможное».

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Напомним, в Коммунарку Костомаров попал в январе. Фигурист был госпитализирован в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, затем его подключили к ЭКМО. Состояние спортсмена оценивалось как крайне тяжелое.

В феврале фигуристу ампутировали обе стопы, а также пальцы руки. Весной олимпийский чемпион начал процесс реабилитации.

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