После выписки из больницы олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вернулся к тренировкам в тренажерном зале. Видео с тренировки появилось в его соцсетях.

«Давай, чемп, работаем», — сказал за кадром тренер Владимир Перепелкин.

Из больницы спортсмен выписался 6 июля. Костомаров опубликовал видео, на котором он прощается с врачами. В ролике видно, как он поблагодарил медиков, подчеркнув, что они «сделали невозможное».

Напомним, в Коммунарку Костомаров попал в январе. Фигурист был госпитализирован в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, затем его подключили к ЭКМО. Состояние спортсмена оценивалось как крайне тяжелое.