Фигурист Коляда высказался о паузе в карьере

«Не относитесь к этому так, будто я умер». Фигурист Коляда — о паузе в карьере
Фигурист Михаил Коляда призвал поклонников не придавать большое значение приостановке его карьеры.
— Как вы уже знаете, я взял паузу в своей спортивной карьере. Друзья, пожалуйста, не относитесь к этому, будто я умер. Всё хорошо, это просто жизнь, и жизнь продолжается! Я всегда знаю и буду знать, что мои болельщики самые лучшие в мире!!! Спасибо вам всем за поддержку, — написал Коляда в Telegram канале.
Коляда выиграл серебряную медаль Олимпиады 2018 года в Пхенчхане в командных соревнованиях, также он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2018 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы в одиночном катании. В 2021 году он выиграл командный чемпионат мира, в 2017 м стал серебряным призером турнира. Также фигурист трижды выигрывал чемпионат России.