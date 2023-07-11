Фигурист Коляда высказался о паузе в карьере

— Как вы уже знаете, я взял паузу в своей спортивной карьере. Друзья, пожалуйста, не относитесь к этому, будто я умер. Всё хорошо, это просто жизнь, и жизнь продолжается! Я всегда знаю и буду знать, что мои болельщики самые лучшие в мире!!! Спасибо вам всем за поддержку, — написал Коляда в Telegram канале.